Дрозденко провел встречу с Генконсулом Кореи Бюн Чоль Хваном

Участники встречи обсудили развитие партнерства между Ленинградской областью и Кореей.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко рассказал о тесном сотрудничестве Ленобласти с корейскими партнерами в рамках встречи с Генконсулом республики Корея Бюн Чоль Хваном в Петербурге.

Партнерство реализуется в сфере бизнеса, здравоохранения, культуры, образования и спорта. С 2000-го года в рамках Меморандума о взаимопонимании развиваются побратимские связи между регионом и провинцией Чхунчхон-Намдо.

Мы активно сотрудничаем с компаниями из Республики Корея. А ленинградцы проявляют большой интерес к корейской культуре. Считаю, что у нас большой потенциал для расширения сотрудничества, — поделился Александр Дрозденко.