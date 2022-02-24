Дрозденко провел встречу с Генконсулом Кореи Бюн Чоль Хваном

Участники встречи обсудили развитие партнерства между Ленинградской областью и Кореей.
Глава 47-го региона Александр Дрозденко рассказал о тесном сотрудничестве Ленобласти с корейскими партнерами в рамках встречи с Генконсулом республики Корея Бюн Чоль Хваном в Петербурге.
Партнерство реализуется в сфере бизнеса, здравоохранения, культуры, образования и спорта. С 2000-го года в рамках Меморандума о взаимопонимании развиваются побратимские связи между регионом и провинцией Чхунчхон-Намдо.
Мы активно сотрудничаем с компаниями из Республики Корея. А ленинградцы проявляют большой интерес к корейской культуре. Считаю, что у нас большой потенциал для расширения сотрудничества, — поделился Александр Дрозденко.
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