Видео: в Петербурге мужчина пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона

Накануне в Петербурге неизвестный пытался взорвать банкомат по проспекту Ветеранов. Момент попытки ограбления попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленник вошел в помещение банка и начал разматывать принесенный с собой шланг перед банкоматами. Но попытка оказалась тщетной, тогда он все сложил и скрылся.

Источник: 78.ru

Полиция сейчас ищет злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.