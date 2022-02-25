Видео: в Петербурге мужчина пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона

Накануне в Петербурге неизвестный пытался взорвать банкомат по проспекту Ветеранов. Момент попытки ограбления попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как злоумышленник вошел в помещение банка и начал разматывать принесенный с собой шланг перед банкоматами. Но попытка оказалась тщетной, тогда он все сложил и скрылся.
Источник: 78.ru
Полиция сейчас ищет злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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