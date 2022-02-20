В Красном Селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды

Автор: Гузель Галимова
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Взорвавшаяся в руках петарда отправила в больницу 17-летнего юношу из Красного Села.

Парня госпитализировали с рваной раной руки и травматической ампутацией четырех пальцев. Выяснилось, что во врем игр на пустыре по улице Родниковой у него в руках взорвалась петарда.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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18.02.2022 249
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