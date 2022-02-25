Пациент Мариинской больницы убил своего соседа по палате

Ранее судимый за убийство мужчина расправился с пенсионером при помощи ножа в больнице Петербурга.

Об этом днем, 25 февраля, стало известно Фонтанке.

Как стало известно, полиция в Мариинскую больницу была вызвана в районе пяти после криков из палаты в терапевтическом отделении. Прибывавшие правоохранители задержали 47-летнего мужчину, проходившего лечение в этом медучреждении.

Рецидивист рассказал, что между ним и 82-летним соседом по палате произошел конфликт. Не долго думая, он достал нож и ударил им в грудь жертва. От полученных ранений пенсионер скончался.

Как сообщает СК, ранее пациент был судим за убийство и незаконный оборот наркотиков.