Рейсы из Пулково в южную часть страны продолжают отменять

Расписание вылетов/прилётов в аэропорту Пулково «краснеет». Отменено порядка 20 рейсов в южные направления.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-расписания рейсов на сайте аэропорта.

Рейсы продолжат отменять вплоть до 2 марта. К этому времени число отменённых вылетов достигнет более 200.

Сейчас попасть самолетом в некоторые города Юга страны невозможно. Среди них: Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Липецк, Курск, Воронеж.

По данным Росавиации на 24 февраля, этот перечень был обновлен. В него добавили Липецк и убран Симферополь.