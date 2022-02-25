Рейсы из Пулково в южную часть страны продолжают отменять

Расписание вылетов/прилётов в аэропорту Пулково «краснеет». Отменено порядка 20 рейсов в южные направления.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-расписания рейсов на сайте аэропорта.
Рейсы продолжат отменять вплоть до 2 марта. К этому времени число отменённых вылетов достигнет более 200.
Сейчас попасть самолетом в некоторые города Юга страны невозможно. Среди них: Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Липецк, Курск, Воронеж.
По данным Росавиации на 24 февраля, этот перечень был обновлен. В него добавили Липецк и убран Симферополь.
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