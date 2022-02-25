19-летний приезжий выманил у пенсионеров Ленобласти и Петербурга 3 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Молодой человек обещал пенсионерам освободить от уголовного преследования их якобы попавших в беду родственников.

Видео с допросом 19-летнего уроженца Свердловской области публикует паблик Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 25 февраля.

Юноша орудовал в Петербурге и некоторых районах Ленинградской области. Всего за текущий месяц злоумышленник обманул девять пенсионеров на общую сумму в 3 млн рублей.

Сейчас молодой человек задержан.

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25.02.2022 77
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