Молодой человек обещал пенсионерам освободить от уголовного преследования их якобы попавших в беду родственников.

Видео с допросом 19-летнего уроженца Свердловской области публикует паблик Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 25 февраля.

Юноша орудовал в Петербурге и некоторых районах Ленинградской области. Всего за текущий месяц злоумышленник обманул девять пенсионеров на общую сумму в 3 млн рублей.

Сейчас молодой человек задержан.