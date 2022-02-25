Квартет «парфюмеров» с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге

Четверо уроженцев кавказских республик поймали на торговле контрафактным парфюмом и наушниками.
Информация об этом появилась в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 25 февраля.
Как стало известно, квартет «парфюмеров» продавал в Петербурге и Ленобласти наушники Apple под видом оригинальных, а также парфюм известных брендов, который также был контрафактным.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Сейчас полиция выясняет, могут ли задержанные быть причастны к каким-любо другим преступлениям.
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