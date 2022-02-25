Квартет «парфюмеров» с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Четверо уроженцев кавказских республик поймали на торговле контрафактным парфюмом и наушниками.

Информация об этом появилась в паблике  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 25 февраля.

Как стало известно, квартет «парфюмеров» продавал в Петербурге и Ленобласти наушники Apple под видом оригинальных, а также парфюм известных брендов, который также был контрафактным.

Квартет "парфюмеров" с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге Петербург, контрафакт, кавказцыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Квартет "парфюмеров" с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге Петербург, контрафакт, кавказцыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Квартет "парфюмеров" с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге Петербург, контрафакт, кавказцыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Квартет "парфюмеров" с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге Петербург, контрафакт, кавказцыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Квартет "парфюмеров" с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге Петербург, контрафакт, кавказцыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Сейчас полиция выясняет, могут ли задержанные быть причастны к каким-любо другим преступлениям.

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Квартет "парфюмеров" с поддельными наушниками и духами задержали в Петербурге Петербург, контрафакт, кавказцы
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