В Гатчинском районе проверят системы оповещения о потенциальных угрозах

Комплексная проверка систем оповещения в населенных пунктах Гатчинского района назначена на 2 марта.

Об этом пишет пресс-служба администрации Гатчинского района 25 февраля. Данные мероприятия проводятся каждый год на территории всего региона.

В комплексной проверке будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах Ленинградской области.

Внимание всем! Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 2 марта 2022 года с 10 до 12 часов, проводится комплексная проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области, — передает пресс-служба.