Видео: двое в масках избили ногами сотрудницу магазина в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Налет на магазин сотовой связи произошел в самый час пик.

Видео с камер наблюдения магазина публикует паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 26 февраля.

Жесткое ограбление произошло на Енотаевской улице. Как видно на кадрах девушку один из налетчиков попалил на пол и начал душить. Затем он ударил ее по телу ногой.

Его соучастник все это время стоял у двери и следил за обстановкой. Полиция уже разыскивает преступников.


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25.02.2022 49
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