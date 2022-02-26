Видео: двое в масках избили ногами сотрудницу магазина в Петербурге

Налет на магазин сотовой связи произошел в самый час пик.
Видео с камер наблюдения магазина публикует паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 26 февраля.
Жесткое ограбление произошло на Енотаевской улице. Как видно на кадрах девушку один из налетчиков попалил на пол и начал душить. Затем он ударил ее по телу ногой.
Его соучастник все это время стоял у двери и следил за обстановкой. Полиция уже разыскивает преступников.
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