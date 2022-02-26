Минобороны: российские военные вошли в Мелитополь, не встретив сопротивления

ВС РФ вошли в украинский город Мелитополь.

Российские военные без сопротивления украинской армии смогли войтив украинский город Мелитополь. Об этом утром, 26 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны России.

Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, — говорится в сообщении.

Как добавили в военном ведомстве, местные жители приветствовали российских военных, а некоторые пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.