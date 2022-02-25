Минобороны: выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры Украины

Министерство обороны РФ подвело промежуточные итоги военной спецоперации на территории Украины.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации вечером, 25 февраля, публикует результаты спецоперации российских войск на Украине:
- Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации.
- Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка.
- Соединения и воинские части Донецкой Народной Республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
- В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев.
- Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
- Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения как в этих городах, так и в окрестных населенных пунктах.
- Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины.
- Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций.
- Сбито: 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов.
- Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
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25.02.2022 81