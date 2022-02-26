Четверых «оружейных баронов» задержали под Сланцами

Найденного оружия хватило бы на роту солдат. Среди вооружения нашлись даже противотанковые средства и авиационная пушка.
Как стало известно порталу 47news 26 февраля, уголовный розыск Петербурга в минувшие сутки в Сланцевском районе Ленобласти обнаружили у двух местных жителей различные виды оружия и боеприпасы к нему. Также правоохранители наведались еще в два района области, однако пока неизвестно, в какие именно.
Полицией было обнаружено столько оружия, что наша редакция вынуждена составить перечень:
- Винтовки, ружья, карабины и обрезы – 64 единиц. Нашлись образцы как глушителями, так и без. Также полицейские нашли снайперскую винтовку СВД.
- Автоматы – 27 единиц. Обнаружены образцы старых и новых автоматов Калашникова с укороченным прикладом. Также у задержанных нашлись советские ППШ времен войны и немецкие МП 38/40.
- Пулеметы — 9 единиц. Среди них — Дегтярева и «Максим».
- Пистолеты и револьверы — 55 единиц. Не обошлось без ТТ и уже раритетных «Люгеров» и «Браунингов».
По информации 47news, среди найденного оказалось даже противотанковое вооружение и авиационная пушка. Кроме того, к каждому оружию у задержанных имелись боеприпасы.
Вам будет интересно
Четверо уроженцев кавказских республик поймали на торговле контрафактным парфюмом и наушниками. Информация об этом появилась в паблике ДТП и ЧП |...
25.02.2022 49