Четверых «оружейных баронов» задержали под Сланцами

Найденного оружия хватило бы на роту солдат. Среди вооружения нашлись даже противотанковые средства и авиационная пушка.

Как стало известно порталу 47news 26 февраля, уголовный розыск Петербурга в минувшие сутки в Сланцевском районе Ленобласти обнаружили у двух местных жителей различные виды оружия и боеприпасы к нему. Также правоохранители наведались еще в два района области, однако пока неизвестно, в какие именно.

Полицией было обнаружено столько оружия, что наша редакция вынуждена составить перечень:

Винтовки, ружья, карабины и обрезы – 64 единиц . Нашлись образцы как глушителями, так и без. Также полицейские нашли снайперскую винтовку СВД.

. Нашлись образцы как глушителями, так и без. Также полицейские нашли снайперскую винтовку СВД. Автоматы – 27 единиц . Обнаружены образцы старых и новых автоматов Калашникова с укороченным прикладом. Также у задержанных нашлись советские ППШ времен войны и немецкие МП 38/40.

. Обнаружены образцы старых и новых автоматов Калашникова с укороченным прикладом. Также у задержанных нашлись советские ППШ времен войны и немецкие МП 38/40. Пулеметы — 9 единиц . Среди них — Дегтярева и «Максим».

. Среди них — Дегтярева и «Максим». Пистолеты и револьверы — 55 единиц. Не обошлось без ТТ и уже раритетных «Люгеров» и «Браунингов».

По информации 47news, среди найденного оказалось даже противотанковое вооружение и авиационная пушка. Кроме того, к каждому оружию у задержанных имелись боеприпасы.