Фото: украинские военные размещают вооружение в дворах жилых домов

ВСУ устанавливают военную технику посреди жилых кварталов, чтобы прикрыться мирным населением.

Telegram-канал RT на русском публикует кадр из украинского города Северодонецка, где ВСУ разместили несколько гаубиц, из которых ведется огонь. Таким образом военные Украины специально вызывают огонь по мирному населению.

Ранее о такой тактике ВСУ говорил Владимир Путин в своем выступлении:

Выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков.

Тем временем, российские военные без сопротивления украинской армии смогли войти в украинский город Мелитополь.