Президент Болгарии Румен Радев уверен в победе российских военных в специальной операции на Украине.

Во время встречи глав стран «Бухарестской девятки», президент Болгарии поддержал спецоперацию России на Украине и выразил уверенность в ее успешности.

ТАСС. Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну, — цитирует болгарского президента

Тем временем, в сети появляются кадры с Украины, где ВСУ устанавливают военную технику посреди жилых кварталов, чтобы прикрыться мирным населением.