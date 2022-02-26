Топ-менеджера «Газпрома» нашли мертвым в Выборгском районе

Тело высокопоставленного сотрудника корпорации нашли ранним утром, 25 февраля, в элитном коттеджном поселке.

Об этом стало известно порталу 47news в минувшие сутки.

В полицию сообщение о случившемся на улице Рубиновой в элитном коттеджном поселке в Ленинском поселке поступило ранним утром, 25 февраля.

Прибывшие на место правоохранители нашли погибшего в гараже-пристройке, рядом с ним лежала записка. Покойным мужчиной оказался 61-летний Александр Тюляков, заместитель генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) Газпрома по корпоративной безопасности.

Содержимое записки, оставленной топ-менеджером, не афишируется. Обстоятельства происшествия расследует СК по Ленобласти.