Представитель кочевого народа похитил 13-летнюю девочку в Ленобласти

Момент похищения с применением силы удалось снять на камеру.

Видео похищения несовершеннолетней оказалось в распоряжении Telegram-канала Mash на Мойке 26 февраля. Записанная ситуация на камеры видеонаблюдения происходила в деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно, 18-летний странствующий ухажер силой затолкал в машину марки «КИА» 13-летнюю девочку и скрылся. Происходящему пытался препятствовать брат похищенной. Он запрыгнул на капот машины, когда та уже набирала скорость, но у него ничего не вышло.

Мама девочки-подростка написала заявление в полицию. Сообщается, что похититель собирался увезти жертву чужих традиций в табор в Тулу.