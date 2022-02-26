Представитель кочевого народа похитил 13-летнюю девочку в Ленобласти

Момент похищения с применением силы удалось снять на камеру.
Видео похищения несовершеннолетней оказалось в распоряжении Telegram-канала Mash на Мойке 26 февраля. Записанная ситуация на камеры видеонаблюдения происходила в деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленобласти.
Как стало известно, 18-летний странствующий ухажер силой затолкал в машину марки «КИА» 13-летнюю девочку и скрылся. Происходящему пытался препятствовать брат похищенной. Он запрыгнул на капот машины, когда та уже набирала скорость, но у него ничего не вышло.
Мама девочки-подростка написала заявление в полицию. Сообщается, что похититель собирался увезти жертву чужих традиций в табор в Тулу.
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