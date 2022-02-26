«Наши бьют по нам»: жительница Харькова рассказала о подлости ВСУ

По словам местной жительницы, войска ВСУ обстреливают жилые дома, где прячется мирное население.

Видео распространяется по социальным сетям и уже добралось до tg-каналов Ленинградской области.

Наши бьют по нам. Не русские бьют, наши по нам стреляют», — говорит жительница Харькова.

ВСУ ведут огонь по жилым домам. Также сообщается, что ими была взорвана дамба. Кроме того, украинские силовики под видом «мобилизации» отлавливают на улицах городов обычны парней и мужчин и отправляют на передовую. За последние сутки «похватали тысячу человек».

Ранее мы писали, что в сети появляются фотографии, на которых видно, как ВСУ размещают технику во дворах жилых домов, чтобы прикрыться мирным населением.