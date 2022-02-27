В Ленобласти за последние сутки выявили 1 383 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 1 383 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 февраля.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+12), Пикалёво (+4).
Волосовский район: Волосово (+28), Кикерино (+1), Бегуницы (+11), Сумино (+1), Извара (+1), Терпилицы (+1), поселок Зимитицы (+3), Торосово (+2), Захонье (+1), Большой Сабск (+2), Беседа (+1), Клопицы (+1), поселок Калитино (+3), Местаново (+1), Старые Красницы (+1), Кивалицы (+1), Сырковицы (+1), Заполье (+1).
Волховский район: Волхов (+83), Сясьстрой (+5), Хвалово (+8), Кисельня (+5), Вындин Остров (+2), Новая Ладога (+11), Старая Ладога (+1), Иссад (+1).
Всеволожский район: Мурино (+123), Всеволожск (+49), Кудрово (+25), Янино-1 (+14), Новое Девяткино (+19), Разметелево (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+55), Осельки (+2), Кузьмоловский (+3), им. Морозова (+10), Старая (+9), Вартемяги (+4), Токсово (+1), Хязельки (+1), Романовка (+5), Бугры (+12), Агалатово (+2), им. Свердлова (+3), массив Белоостров (+2), Ириновка (+2), Дубровка (+8), Мяглово (+1), Дунай (+1), Суоранда (+1), м.Дунай СНТ Светлана-1, СНТ Светлана-2; СНТ «Кулаковец» (+1), Павлово (+1), массив Корнево, СНТ Спутник (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+1), Лупполово (+2), Ненимяки (+4), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+1), Васкелово (+2), Порошкино (+1), Токкари (+3), Касимово (+5), Канисты (+2), Каменка (+1), Керро (+1), массив Лехтуси, тер. СНТ Холмистое; СНТ Радужное; СНТ » Маяк» (+2), Лесколово (+1).
Выборгский район: Выборг (+11), Гончарово (+1), Рощино (+2), Светогорск (+5), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+2), Глубокое (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+61), Тайцы (+11), Рождествено (+2), Большие Тайцы (+2), Сокколово (+2), Высокоключевой (+1), Сиверский (+8), Вырица (+14), Малое Верево (+6), Ляды (+1), Батово (+2), Коммунар (+7), Белогорка (+3), Большое Рейзино (+4), Малые Колпаны (+3), Большие Колпаны (+4), Елизаветино (+1), Лампово (+2), Тихковицы (+1), Новый Свет (+11), Куровицы (+1), Новые Черницы (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Вяхтелево (+1), Вайялово (+1), Нижняя (+1), Красницы (+1), Торфяное (+2), Малые Борницы (+1), Зайцево (Дружногорское г/п) (+1), Кобринское (+2), Сабры (+1), Корписалово (+1), Рыбицы (+1), Кямяря (+1), Пудость (+2).
Кингисеппский район: Кингисепп (+14), Котельский (+2), Усть-Луга (+4), Кингисеппский (+1), Котлы (+1), Межники (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+14).
Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+129), Будогощь (+4), Пчевжа (+1), Пчева (+3), массив Посадников Остров (+1), Городище (+1), Кусино (+3).
Кировский район: Кировск (+10), Шлиссельбург (+5), Отрадное (+8), Приладожский (+5), Синявино (+2), Старая Малукса (+1), Павлово (+1), Шум (+2), поселок при ст. Новый Быт (+1), массив Грибное СНТ Ласточка (+1), Пухолово (+1), Мга (+2).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+47), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+3), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Янега (+3), Шамокша (+1), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1), Вязикиничи (+1), Тервеничи (+3).
Ломоносовский район: Новоселье (+9), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+2), Новогорелово (+8), Ропша (+2), Иннолово (+1), Большая Ижора (+4), Малая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+2), Келози (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+4), Кипень (+1), Форт Красная Горка (+1), СНТ Колос-2; 1 (+1), Рассколово (+1), Муховицы (+1).
Лужский район: Луга (+26), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+1), Слапи (+1), Осьмино (+1), Оредеж (+1), Заозерье (Дзержинское сельское поселение) (+1), Ретюнь (+1), Скреблово (+1), Березицы (+1), Городок (+3).
Подпорожский район: Винницы (+4), Никольский (+7), Подпорожье (+43), Важины (+5), Курба (+2).
Приозерский район: Приозерск (+5), Снегиревка (+1), Кузнечное (+3), Плодовое (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+49), Гостицы (+2), Загривье (+2), Овсище (+1), Старополье (+2), Кривицы (+1), Менюши (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+79), Бор (+3), Пашозеро (+2), Шугозеро (+2), Ганьково (+2), Бирючово (+1), Сельцо (+1).
Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Тельмана (+5), Никольское (+4), Ульяновка (+7), Трубников Бор (+1), Федоровское (+2), Любань (+2), Ушаки (+1), Аннолово (+1), СНТ Захожье (+1), ДНП «Ижорец» (+1).