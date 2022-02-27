Финляндия намерена закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Власти Финляндии уже анонсировали свое решение по этому вопросу.

Как сообщил в своем Twitter министр транспорта Тимо Харакка, Финляндия готова закрыть свое воздушное пространство для пассажирских самолетов из России.

Напомним, что в настоящее время российские самолеты не могут пролетать над Великобританией, Болгарией, Чехией, Польшей, Румынией, Эстонией, Словенией, Латвией и Литвой. В свою очередь Россия закрыла свое воздушное пространство для этих стран.