Гуманитарная помощь от Ленинградской области доставлена в Ростовскую область

Помощь, которую собрали ленинградцы для жителей Донецкой и Луганской народных республик была доставлена в Ростовскую область.

— По поручению секретаря Ленинградского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Дрозденко был объявлен сбор гуманитарной помощи. Хочу выразить огромную благодарность нашим неравнодушным жителям, которые проявили сострадание, сопереживание, соучастие в жизни каждого жителя Донецкой и Луганской республик. Собирали помощь именно народом. На этом наша помощь не заканчивается, мы продолжаем ежедневный сбор, внимательно следим за ситуацией. Мы должны показать, что люди не одни, мы с ними и никогда не оставим их в беде — отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Из Ленинградской области в город Батайск Ростовской области прибыли предметы первой необходимости ― одежда, обувь, посуда, детские игрушки, канцелярия, средства гигиены и продукты длительного хранения. Там сейчас развернуты пункты приёма беженцев. Их обеспечивают временным жильём, питанием, теплыми вещами, медицинской помощью.

Из региона будут отправлены четыре автомобиля с общим весом груза 50 тонн. В акции принимали участие все районы Ленинградской области, сбор был организован через местные отделения партии.