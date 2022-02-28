Российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Первой ракеткой мира официально стал 26-летний российский теннисист Даниил Медведев.
Он возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича, которую тот занимал на протяжении двух последних лет.
В настоящий момент у Медведева 8 615 очков, у Джоковича — 8 465. Также в пятеркук лидеров входят немец Александр Зверев — 7 515, испанец Рафаэль Надаль – 6 515 и грек Стефанос Циципас – 6 445.
Даниил Медведев стал третьим в истории российским теннисистом, возглавившим рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. До него титул первой ракетки мира получили Евгений Кафельников и Марат Сафин.
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