Российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Первой ракеткой мира официально стал 26-летний российский теннисист Даниил Медведев.

Он возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича, которую тот занимал на протяжении двух последних лет.

В настоящий момент у Медведева 8 615 очков, у Джоковича — 8 465. Также в пятеркук лидеров входят немец Александр Зверев — 7 515, испанец Рафаэль Надаль – 6 515 и грек Стефанос Циципас – 6 445.

Даниил Медведев стал третьим в истории российским теннисистом, возглавившим рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. До него титул первой ракетки мира получили Евгений Кафельников и Марат Сафин.