Спортсмены из Ленобласти привезли серебро с Первенства России по горнолыжному спорту

Юные спортсмены заняли 2 место в командном состязании по параллельному слалому на Первенстве России по горнолыжному спорту.

Всероссийские спортивные соревнования среди юношей и девушек 14-15 лет прошли в городе Куса Челябинской области. В состав команды Ленобласти вошли Александра Жаркова, Мария Колготина, Егор Зарецкий, Юрий Рубцов.

Ребята также выполнили разряды кандидатов в мастера спорта.

В воскресенье, 20 февраля, на Национальном стадионе в Пекине состоялась официальная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. На счету россиян 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Предыдущий рекорд был установлен в Сочи – 29 медалей.

По итогам зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место в командном зачете. В тройке лидеров — Норвегия, Германия, Китай.