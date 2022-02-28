Переговоры между Россией и Украиной завершились: чем они кончились

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии завершились.

Об этом вечером, 28 февраля, сообщает РИА Новости. По данным корреспондента издания, переговорный процесс России и Украины под Гомелем в Белоруссии завершен.

Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию об итогах переговоров России и Украины:

Понедельник, 28 февраля.

«Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе», — цитирует представителя РФ Владимира Мединского РИА Новости.

Советник главы офиса украинского президента Подоляк по итогам переговоров: «Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Стороны обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров, на котором эти темы получат уже конкретную практику развития».

Один из участников переговорного процесса от России Леонид Слуцкий заявил, что на встрече с украинской делегацией были найдены пункты, по которым возможен прогресс, передает РИА Новости.

Леонид Слуцкий: «Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть. Если бы ее не было, то работа бы не продолжалась».

Дмитрий Песков: Мединский представит Путину доклад о результатах российско-украинских переговоров.

RT на русском стало известно, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится через два дня. Ранее Леонид Слуцкий заявил, что встреча пройдет в ближайшее время. Также это подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей (РИА Новости).

Напомним, в состав делегации России вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

Ранее мы писали о том, что спустя две минуты после начала переговоров, прямой эфир из Гомеля был прерван. Трансляция велась на YouTube.