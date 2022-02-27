Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами

Теперь Москва ждет решения украинцев.

По словам Дмитрия Пескова, российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Переговоры планируется провести в Гомеле.

Отмечается, что в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

— Теперь Москва ждет решения украинцев, — заключил Песков.