Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в Евросоюз. При этом Россия неоднократно настаивала на нейтральном статусе этой страны.
«Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявление о вступлении в ЕС, оно доставлено в Брюссель и официально зарегистрировано, время настало», – сообщил Владимир Зеленский
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя его слова, отметила, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов. Это нельзя осуществить даже за несколько месяцев.
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28.02.2022 522