В Ленобласти выявили 775 новых зараженных COVID-19 на 1 марта

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 775 человек.
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30.10.2021 2040
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+3), Анисимово (+1), Бочатино (+1), Заборье (+3), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+8), Кикерино (+4), Бегуницы (+1), Сумино (+3), Курковицы (+2), Извара (+1), Сельцо (+2), Зимитицы (+1), Торосово (+4), Курск (+2), Большой Сабск (+1), Беседа (+5), Ущевицы (+3), Клопицы (+1), Калитино (+1), Большое Тешково (+3), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Колчаново (+1), Паша (+2), Рыбежно (+1), Коскеницы (+1), Папоротно (+1), Главная Запань (+1), Ивановский остров (+2), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+14), Кудрово (+12), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+6), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+16), пгт. Кузьмоловский (+6), пгт. им. Морозова (+4), Старая (+1), Вартемяги (+4), Токсово (+5), Романовка (+4), Бугры (+2), Гарболово (+4), Агалатово (+2), Ириновка (+1), Дубровка (+12), Суоранда (+1), Вирки (+3), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+2), Манушкино (+1), Васкелово (+1), Кирпичный Завод (+1), Порошкино (+1), Ёксолово (+1), Рыжики (+1), Красная Горка (+1), Скотное (+2), Кошкино (+1), Тихая Ладога (+1), СНТ Новик (+1), Лесколово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+1), Победа (+1), Рощино (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Красный Холм (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+46), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Никольское (+2), Кобралово (+2), Меньково (+2), Сокколово (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+6), Вырица (+5), Малое Верево (+4), Батово (+3), Терволово (+1), Коммунар (+7), Покровская (+1), Белогорка (+4), Ивановка (+1), Шпаньково (+3), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+2), Химози (+1), Жабино (+1), Елизаветино (+4), Лампово (+2), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+4), Сяськелево (+3), Дружная Горка (+1), Старые Черницы (+1), Сусанино (+1), Большие Борницы (+1), Выра (+2), Новосиверская (+1), Вайялово (+2), Большое Верево (+2), Красницы (+3), Торфяное (+1), Лукаши (+1), Парицы (+1), Торфопредприятие (+1), Большая Ивановка (+1), Ижора (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+31), Андреево (+1), Кусино (+2).
- Кировский район: Кировск (+5), Отрадное (+8), Приладожский (+3), Синявино (+1), Старая Малукса (+1), Павлово (+2), Молодцово (+1), Войбокало (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+23), Мошкино (+3), Свирьстрой (+1), Янега (+1), Старая Слобода (+1), Рассвет (+9), Харевщина (+1), Шамокша (+5), Вахнова Кара (+2), Пога (+1).
- Ломоносовский район: Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Горки (+1), Пикколово (+1), Лесная Привилегия (+1), Верхняя Колония (+1).
- Лужский район: Луга (+13), Заклинье (+2), Толмачёво (+4), Калгановка (+1), Оредеж (+1), Володарское (+3), Ретюнь (+2), Межозёрный (+1), Берег (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+4), Подпорожье (+62), Вознесенье (+20), Важины (+10), Красный Бор (+1), Кипрушино (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Снегиревка (+1), Севастьяново (+4), Мельниково (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+2), Моторное (+2), Раздолье (+1), Колосково (+2), Проточное (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+64), Втроя (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+58), Бор (+1), Горка (+1), Красава (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+9), Тельмана (+3), Никольское (+12), Лисино-Корпус (+2), Новолисино (+2), Федоровское (+1), Форносово (+2), Сельцо (+1), Любань (+3), Любань (+2), Рябово (+3), Радофинниково (+1), Красный Бор (+6), Поги (+2), Рынделево (+1), Заволжье (+1), Вериговщина (+1), Войскорово (+3).