Росавиация занимается вопросом вывоза россиян из-за рубежа

Автор: Александр Селиванов
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В России прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из-за рубежа для возврата сограждан. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Уточняется, что речь идет о рейсах из стран, в которых находятся больше всего россиян.

— Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы, – говорится в сообщении.

Также Росавиация рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения.

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27.02.2022 189
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