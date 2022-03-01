Росавиация занимается вопросом вывоза россиян из-за рубежа

В России прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из-за рубежа для возврата сограждан. Об этом говорится на сайте Росавиации.
Уточняется, что речь идет о рейсах из стран, в которых находятся больше всего россиян.
— Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы, – говорится в сообщении.
Также Росавиация рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения.
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