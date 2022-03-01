Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России

Компания Disney приостановит релиз и прокат всех своих фильмов в российских кинотеатрах из-за военной спецоперации России на Украине.

В компании намерены принимать решения о возобновлении проката кинокартин и мультфильмов в зависимости от ситуации на Украине. Также там добавили, что с учетом масштабов миграционного кризиса, который разразился из-за спецоперации, Disney работает с НПО над оказанием помощи беженцам.

Ближайшей крупной премьерой Disney должен стать кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» по вселенной Marvel.