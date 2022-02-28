«Бэтмен» может стать последним голливудским фильмом в России

К санкциям против России могут присоединиться и зарубежные кинокомпании.

Об этом пишет портал Чемпионат со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Так, будущие киноленты голливудского производства могут не выйти в российский прокат. В случае с очередным перезапуском вселенной «Бэтмена» это не произойдет — отзывать фильм уже поздно. Однако санкции могут распространиться на другие фильмы.

The Hollywood Reporter Кинотеатры в России находятся в частной собственности, а не контролируются правительством. Однако многие медиарекламные площадки принадлежат государству, — пишет

Сейчас многое зависит от того, будет ли Россия отключена от SWIFT, поскольку без этой системы студии не смогут получать деньги от российских прокатчиков.