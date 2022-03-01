Тысячу контейнеров для раздельного сбора мусора закупят в Ленобласти за 26,5 млн рублей

Закупку проводят местные администрации, затраты им компенсирует бюджет.

«В настоящий момент органы местного самоуправления, в соответствии со своими обязательствами, осуществляют закупку новых контейнеров. Далее специалисты нашего комитета ждут от них заявок на оплату расходов на оснащение мест накопления отходов современными новыми контейнерами», ― рассказала председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В прошлом 2021 году в 68 муниципальных образованиях Ленобласти появилось 820 новых контейнерных площадок. К 1 сентября 2021 года жителями Ленобласти было собрано и направлено на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика. В ближайших планах региона создание 11 новых точек сбора ненужных автомобильных покрышек.