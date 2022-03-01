Сапсан сбил пожилого мужчину у станции Тосно-2

Трагедия произошла утром 28 февраля на 50-м километре третьего главного пути железнодорожной станции Тосно-2 в Ленобласть.
62-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Увидев приближающийся «Сапсан», он не остановился, а наоборот перешел на бег.
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28.02.2022 108
Машинист подавал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина погиб на месте, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.