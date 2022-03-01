В Ленобласти возобновили оказание плановой медпомощи детям

Губернатор Ленобласти внес изменения в «антиковидное» постановление.

Так, с 1 марта возобновлены все виды оказания медицинской помощи детям, в том числе в поликлиниках и в условиях дневных стационаров. Возобновляется и диспансерное наблюдение взрослых.

Напомним, плановая медицинская помощь была прекращена в конце января распоряжением Дрозденко.

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала обновленную и актуальную инфографику по всем действующим ограничительным мерам по COVID-19 в Ленинградской области. Сохраняйте себе!

Тем временем в Ленобласти заболеваемость covid-19 идет на спад — за последние сутки выявили 775 новых случаев.