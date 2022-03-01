Армии России и ДНР соединились на Азове

Минобороны РФ сообщает, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован.

Оборонное ведомство 1 марта, во вторник, подводит промежуточные итоги военной спецоперации на Украине:

Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован.

Передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими войсками, которые брали под контроль районы вдоль побережья.

Поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи.

Уничтожены 395 украинских танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов.

Тем временем, наша редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию итогов переговоров между Россией и Украиной.