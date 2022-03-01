Подорожание автомобилей «LADA» достигло рекордных значений за 10 лет

С 1 марта весь модельный ряд «Lada» подорожал в среднем на 15,4%.
Повышение цен связано не только с дефицитом автомобилей, нехваткой электронных компонентов и проблемами с поставками, но и с новым курсом валют.
Обновленный «прайс» на модели автоконцерна теперь выглядят следующим образом:
- «Лада Гранта»: подорожала на 86 тысяч рублей и теперь стоит минимум 685 тысяч.
- «Лада Веста»: прибавила 169—170 тысяч — за седан теперь просят от 1 млн 33 тысяч рублей, за универсал — от 1 млн 125 тысяч.
- «Лада XRAY»: подорожала на 183 тысячи, цены начинаются с 1 млн 10 тысяч рублей.
- «Лада Ларгус»: плюс 247 тысяч рублей и минимальная цена 1 млн 77 тысяч.
- «Лада Нива»: плюс 83 тысячи (минимум 777 тысяч рублей), а Нива Travel — плюс 124 тысячи рублей (от 1004000 рублей).
Данные предоставил портал ixbt во вторник, 1 марта.
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