Подорожание автомобилей «LADA» достигло рекордных значений за 10 лет

С 1 марта весь модельный ряд «Lada» подорожал в среднем на 15,4%.

Повышение цен связано не только с дефицитом автомобилей, нехваткой электронных компонентов и проблемами с поставками, но и с новым курсом валют.

Обновленный «прайс» на модели автоконцерна теперь выглядят следующим образом:

«Лада Гранта» : подорожала на 86 тысяч рублей и теперь стоит минимум 685 тысяч.

: подорожала на 86 тысяч рублей и теперь стоит минимум 685 тысяч. «Лада Веста»: прибавила 169—170 тысяч — за седан теперь просят от 1 млн 33 тысяч рублей, за универсал — от 1 млн 125 тысяч.

прибавила 169—170 тысяч — за седан теперь просят от 1 млн 33 тысяч рублей, за универсал — от 1 млн 125 тысяч. «Лада XRAY» : подорожала на 183 тысячи, цены начинаются с 1 млн 10 тысяч рублей.

: подорожала на 183 тысячи, цены начинаются с 1 млн 10 тысяч рублей. «Лада Ларгус» : плюс 247 тысяч рублей и минимальная цена 1 млн 77 тысяч.

: плюс 247 тысяч рублей и минимальная цена 1 млн 77 тысяч. «Лада Нива»: плюс 83 тысячи (минимум 777 тысяч рублей), а Нива Travel — плюс 124 тысячи рублей (от 1004000 рублей).

Данные предоставил портал ixbt во вторник, 1 марта.