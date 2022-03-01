Крупные продуктовые сети России снизят наценку на ряд товаров

Торговые сети «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» снизят до 5% наценки на социально значимые товары.

Так, наценки в магазинах будут снижены на хлеб, молочные продукты, сахар и «борщевой набор» до уровня в 5%, передает ФАС 1 марта.

Как указано на сайте ведомства, конкретные товарные позиции внутри каждой из названных 4 категорий, ретейлеры определят самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.