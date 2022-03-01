Крупные торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

Крупные ретейлеры — «Ашан», «Атак», «О’кей» и «Магнит» ограничат наценки на социально значимые товары на уровне 5%, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«Магнит» и «О’Кей» вводят ограничение с 1 марта, «Ашан» и «Атак» — с 3 марта. Таким образом, торговые сети добровольно возьмут на себя обязательства минимизировать наценки на четыре категории продуктов: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

В антимонопольной службе подчеркивают, что «принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер».

Продукты с ограниченными наценками в магазинах будут обозначать специальными ценниками с пометкой «Социальный товар».

Ранее Минсельхоз предупредило россиян о возможном повышении цен на молочную продукцию, овощи, хлеб и сахар в 2022 году. А тем временем за пять лет «борщевой набор» в России подорожал в два раза.