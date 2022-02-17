Росстат: в России в два раза подорожал «борщевой набор»

Росстат опубликовал данные, которые отображают изменение цен на овощи из «борщевого набора» за пять лет.

Росстат обнародовал данные, показывающие изменение цен на овощи из «борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Так, самым дорогим овощем в нем стала белокочанная капуста. Цена на неё с января 2017 года по январь 2022-го увеличилась с 18,46 руб. до 59,96 руб.

Картофель вырос в цене с 20,8 руб. до 48,24 руб., свекла подорожала с 22,52 руб. до 45,22 руб., морковь стала стоить 48,37 руб. вместо 26,98 руб., лук репчатый обходится в 31,4 руб. вместо 22,43 руб.

Ранее Минсельхоз предлагал правительству снизить цены на продукты из «борщевого набора» за счет увеличения посевных площадей и строительства дополнительных хранилищ, передает РБК. Инициатива предполагает их увеличение к 2025 году на 14%.