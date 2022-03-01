Видео: актер сериала «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» пытался с пистолетом ограбить банк в Петербурге

В Петербурге задержали российского актера Андрея Божанова, известного по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», по подозрению в попытке совершить ограбление банка.

На кадрах, опубликованных в паблике «Mash на Мойке», видно, как мужчина в шапке и с маской на лице пришел в отделение банка, вошел в отдельную кабинку и направил пистолет на кассира. Но в итоге, так и ничего и похитив, скрылся.

Актера задержали спустя несколько часов. У него изъяли травматический пистолет с просроченным разрешением. Возбуждено уголовное дело за разбой.