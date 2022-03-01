В Волосовском районе капитально отремонтируют две школы

Капитальный ремонт в двух школах Волосовского района Ленобласти начнется уже в этом году, сейчас идут конкурсные процедуры.

Депутат Госдумы от Ленобласти Сергей Яхнюк посетил школы в Бегуницах и Зимитицах, оценил масштаб работ, а также обсудил с руководителями образовательных учреждений планы по капремонту.

Обе школы 1970-х годов постройки и ни разу не проходили полную реновацию. Несмотря на то, что директора поддерживают порядок в зданиях, есть ряд проблем, которые уже не решить косметическим ремонтом.

Так, в Бегуницах требуется хорошая вентиляция и замена инженерных сетей, ремонт лестничных маршей и кровли, замена деревянных полов. Депутат подчеркнул, что не помешало бы увеличить площадь под начальную школу.

В Зимитицах также не хватает места для растущего числа школьников. К 2023 году школа будет полностью отремонтирована: от кровли до стен, лестниц, крыльца и других помещений. Кроме того, будет благоустроена территория вокруг.

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Все работы уже спланированы, итоги конкурса будут подведены в конце марта. На капитальный ремонт школы в Бегуницах будет выделено из федерального, регионального и муниципального бюджетов 126 млн рублей, в Зимитицах — 88 млн рублей.