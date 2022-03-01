Президент Венесуэлы поддержал Россию в спецоперации на Украине

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине по телефону с Николасом Мадуро.

Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, — указано на сайте Кремля.

Как передает пресс-служба Кремля, Мадуро поддерживает решительные действия России на Украине и осудил активность США и НАТО.

Ранее Владимиру Путину выразил слова поддержки и президент Болгарии Румен Радев.

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