ЕИРЦ начал оцифровку домовых книг собственников Ленобласти

Владельцев частных жилых домов включат в единую электронную картотеку, что упростит жилищного документа.

На сегодняшний день в региональную государственную информационную подсистему «Поквартирная карта Ленинградской области» уже внесены данные более чем о 800 000 жилых помещений в многоквартирных домах и проживающих гражданах. Теперь к этой базе данных присоединят и жителей частных домов.

Ранее сведения о регистрации жители области получали в управляющих компаниях и ТСЖ, которые оказывали свои услуги в ограниченные периоды времени, что создавало значительные неудобства.

Жилищный документ является региональной альтернативой справке «форма № 9», привычной в обиходе и хорошо знакомой российским гражданам. Он выдается на бумажном носителе в день обращения в МФЦ и содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях. Жилищный документ можно получить в МФЦ, а с 21 января – на региональном портале Госуслуг.