В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил РФ в военных операциях, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предполагается, что за это будет грозить до 15 лет лишения свободы.

«Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что он будет внесен в ближайшее время», — добавил Пискарев.

Уголовную ответственность пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других стран.

Тем временем правительство России запустило портал «Объясняем.рф». Он призван опровергать фейки о военной спецоперации на Украине и экономической ситуации в стране. А Роскомнадзор замедлил Twitter из-за фейков об операции на Украине.