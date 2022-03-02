Двое петербуржцев продавали в США бронежилеты и каски

Сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду военного снаряжения из России за границу. Возбуждено уголовное дело против двоих жителей Петербурга, регулярно высылавших за рубеж бронежилеты и каски.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, один из фигурантов дела отправлял в США бронежилеты под видом спортивного утяжелителя для тренировок, а каски — под видом мотошлемов. Второй подозреваемый занимался регистрацией товаров на зарубежных торговых площадках, а после уже физически доставлял товары на почту. Причем выбирались почтовые отделения далеко за пределами Петербурга.

Все эпизоды экспорта продукции военного значения легли в основу уголовных дел.