Сбер выдал миллионную Единую карту петербуржца

Клиент Сбербанка получил миллионную Единую карту петербуржца. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо лично поздравили юбилейного владельца ЕКП.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«В прошлом году мы выдали 230 тысяч ЕКП, а за всё время реализации проекта выпустили уже 600 тысяч карт. Мы благодарны петербуржцам за такое доверие. Уверен, проект продолжит набирать популярность, учитывая те привилегии, которые получают владельцы ЕКП».

Губернатор Александр Беглов:

«Мы провели большую работу, чтобы проект стал успешным. Сегодня Единая карта петербуржца очень востребована у горожан. Многие получают на нее зарплату и социальные выплаты, расплачиваются ею в метро. Она объединила многие сервисы, ее функционал и возможности с каждым годом расширяются. Благодарю национальную платежную систему «МИР», Сбербанк и другие банки-партнеры за совместную работу. Мы продолжим развивать этот проект, сделаем Единую карту петербуржца еще более полезной», — сказал Александр Беглов».

Проект стартовал 6 мая 2019 года. Инновационная карта объединяет в себе несколько важных приложений: платежное, идентификационное, транспортное – запись на карту проездного, в том числе льготного, – а также даёт возможность записать на неё квалифицированную электронную подпись, с помощью которой можно осуществлять юридически значимый документооборот.

Кроме основных возможностей карты, владельцам ЕКП доступны скидки более чем от 400 компаний из разных сфер деятельности, а также все уровни привилегий бонусной программы «СберСпасибо».

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц – для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Срок действия карты – 5 лет. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на информационном портале EKP.SPB.RU и сайте банка по ссылке.