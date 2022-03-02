Интернет-магазин ASOS приостановил доставку товаров в Россию

Британский ретейлер одежды и аксессуаров ASOS приостановил доставкку товаров в Россию, сообщается на официальном сайте компании.

«К сожалению, доставка в настоящее время недоступна», — говорится в сообщении.

После начала военной спецоперации России на Украине многие западные страны ввели санкции, а зарубежные компании приостанавливают или прекращают свою деятельность в стране. Так, Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России. Volvo, General Motors и Volkswagen приостановили поставки легковых и грузовых машин. Завод Hyundai в Петербурге приостановил производство. Интернет-магазин из США по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb прекратил принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии.