Эксперты рассказали, как жителям Ленобласти не попадаться на уловки мошенников

Мошенники отлично знают психологию и человеческие слабости. Заметные внешние события злоумышленники зачастую используют как повод, особенно когда происходящее усиливает наши тревоги — у каждого свои. Вместе с МТС разбираемся, как жителям Ленобласти противостоять любимым приемам мошенников.

Тревога за близких

Даже у циников есть люди, которые им не безразличны и за которых они искренне переживают. Для большинства — это дети, родители, вторые половинки и кровные родственники. От их имени часто действуют мошенники. Классический телефонный развод «я в беде, нужны деньги» благодаря техническому прогрессу по-прежнему очень распространён. Мошенники имитируют голоса знакомых жертвы через специальные программы, которые есть в открытом доступе. Также они ловко включают психологическое давление: сбивчивый тон, слёзы, истерика. Когда речь идёт об угрозе жизни и здоровью самых родных и близких, прагматичное мышление отключается. «Помогу, потом разберёмся», — думаем мы.

На фоне применения санкций к некоторым российским банкам мошенники массово стали предлагать людям перевод средств на «безопасный счёт», где сбережениям ничего не угрожает. Конечно же, счёт принадлежит злоумышленнику, и жертва не сохранит деньги, а потеряет их. Мошенники вообще умело пользуются тем, что происходит вокруг: новыми законами, падением или ростом ценных бумаг на бирже, политикой. Приплетая что-то общеизвестное, мошенники делают свою ложь более правдоподобной.

Страх лишиться денег

Эту слабость давно и успешно эксплуатируют мошенники, выдающие себя за сотрудников банков. Поскольку сейчас банковские карты есть почти у каждого, то почти каждый сталкивался с попыткой развода. Многие держат на картах солидные суммы, а некоторые и вовсе не пользуются наличными. Поэтому новость о блокировке или аресте счёта ввергает в панику и побуждает совершать необдуманные действия — например, сообщать CVC-код и срок действия карты фальшивому сотруднику банка.

В период резких изменений курса валют, когда учащается использование банкоматов, активность «мошенников-банкиров» обычно усиливается.

Сострадание

Особо циничные виды развода строятся на этом качестве человека. Речь о псевдосборах средств на лечение детей, помощь беженцам, пенсионерам, животным. Ко всему этому часто прилагаются душераздирающие текст и фотографии. Мошенники ловко задействуют информационный контекст и нашу эмоциональность: «ну вы же хорошо знаете, как обстоят дела», «помогите сейчас, завтра будет поздно», «чашка кофе — цена жизни» и т. д. Тем самым они ненавязчиво внушают чувство вины, которого у вас не было ещё пять минут назад. Многие отправляют деньги не столько из жалости, сколько от нежелания остаться бездушным в своих же глазах.

Мы ни в коем случае не призываем перестать оказывать помощь тем, кому она нужна. Просто всегда давайте себе время на раздумье и возможность убедиться, что вы не стали мишенью мошенника.

Как не стать жертвой мошенников?

Никогда не принимайте решений на фоне собственной паники, стресса, недопонимания каких-то деталей происходящего. Козырная карта мошенника — ваше эмоциональное действие в условиях цейтнота. Всегда твёрдо требуйте время на подумать, посоветоваться, если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, а не обманом. Просите перезвонить/написать через полчаса — этого зачастую хватает на то, чтобы немного прийти в себя, с кем-то поговорить, проверить факты. Придумайте с близкими кодовое слово и договоритесь называть его в случае беды. Мошенники никак не узнают его, даже если смогут сымитировать голос или взломать аккаунт в соцсети. Если в друзья к вам стучится кто-то симпатичный, проверьте его аватар поисковыми системами. Во многих случаях мошенники не заморачиваются и ставят фото моделей, которые легко пробиваются через Google и Яндекс. Использование одного фото в профилях разных людей — тоже признак мошенничества. Ну и помните — в интернете за симпатичным фото может скрываться вообще кто угодно. Ни при каких обстоятельствах не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. Все банки наперебой говорят, что не требуют от клиентов такой информации. Но когда мы волнуемся, забываем прописные истины. Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод. Рассуждайте так: «Да, я хочу помочь, но не мошеннику. Сначала всё проверю».

Иногда узнать о том, кто звонит, можно ещё до того, как снимите трубку. И даже вовсе заблокировать спамеров и других нежелательных собеседников. В МТС собрали подробную инструкцию, как это сделать абонентам оператора. Найти ее можно здесь.