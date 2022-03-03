Мошенники решили нажиться на военной спецоперации России на Украине

Они списывают деньги со счетов россиян и выпытывают информацию о российских военнослужащих.

В Сети началась охота на матерей, жён и родных военных России, а также доверчивых россиян.

Так, мошенники активно распространяют по сети слухи, что они владеют информацией о якобы пленных и погибших со стороны ВС России. Когда россияне звонят на предлагаемые украинские номера, у них просто списываются все деньги с мобильного счета.

В тоже время некоторые информресурсы и сайты обманом выманивают данные военнослужащих России у их близких. Не стоит доверять сайтам, где предоставляется информация списков пленных или погибших. Таким образом украинские мошенники собирают данные о российских военных.