Украинская делегация прибудет на переговоры завтра утром — Мединский

Сегодня вечером, 2 марта, должен был состоятся второй раунд переговоров России и Украины.

Российская делегация в прежнем составе уже прибыла на место переговоров. Украинские переговорщики в настоящее время находятся в дороге, их прибытие ожидается утром 3 марта, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Он также добавил, что среди тем на российско-украинских переговорах будет и прекращение огня.

Видео: RT на русском, youtube

Второй раунд переговоров состоится в Беловежской пуще. По словам Мединского, российские военные обеспечили коридор безопасности для украинской делегации.

Напомним, первая встреча делегаций России и Украины прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Она длилась почти пять часов. Об итогах первого раунда переговоров ivbg.ru ранее рассказывал более подробно. Также редакция ведет текстовую трансляцию спецоперации на Украине.