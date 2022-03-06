«Лента» ограничила продажу товаров в одни руки

«Лента» ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах и при заказе онлайн.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, сообщает торговая сеть в Telegram-канале.

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