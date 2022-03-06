Следователь из Всеволожского района задержан при получении взятки

Вечером 5 марта в Петербурге с поличным задержали следователя СК по Всеволожскому району Тимофея Борисова. Мужчина обвиняется в получении взятки.

Как сообщает 47news, в центре Петербурга предприниматель передал следователю один миллион рублей для того, чтобы тот повлиял на уголовное дело по статье о «нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено еще в конце 2021 года после гибели рабочего на стройплощадке.

Борисов задержан и уже уволен. Возбуждено уголовное дело.